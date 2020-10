LOS ANGELES - Cardi B baru-baru ini mengalami kejadian tidak menyenangkan. Ia menjadi korban rasisme pada postingan instagramnya.

Beredar unggahan komentar di linimasa Twitter yang mengklaim tas mewah yakni tas Birkin keluaran rumah mode dunia, Hermes kehilangan valuenya sebagai barang mewah karena para rapper berkulit hitam termasuk Cardi B ramai menggunakan tas tersebut.

Mengutip People, Selasa (27/10/2020) para rapper perempuan kulit hitam disebut membuat tas Birkin menjadi barang yang mudah didapatkan dan tak lagi eksklusif.

Tak terima dengan klaim rasisme netizen, lewat video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, pelantun Bodak Yellow dan WAP ini langsung menegur netizen bahwa pada faktanya perempuan berkulit hitam seperti dirinya masih menghadapi tindakan rasisme di dalam pasar barang-barang fesyen mewah.

Cardi menghardik, ia menjinjing tas Hermes tersebut karena memang dirinya mampu membeli tas mahal itu langsung dari butik aslinya.

“Aku lihat komentar ini di Twitter, membahas kalau kami para rapper perempuan kulit hitam menurunkan nilai tas Hermés Birkin. Menurut saya itu sangat menarik, yang pertama pastinya saya memang bisa membeli tas tersebut. Sebenarnya hari ini baru saja membeli 4 tas dari butik Hermes,” ungkap Cardi.

Rapper berusia 28 tahun itu kemudian menegur netizen yang hanya berkomentar rasisme kepada para selebriti kulit hitam.

“Kalian semua tidak melakukan ini kepada para selebriti berkulit putih. Jadi kenapa kalian sekarang mempertanyakan kami?,” seru Cardi.

Lebih lanjut Cardi membantah klaim bahwa rapper kulit hitam menurunkan nilai berharga dari tas Birkin. Ia menegaskan, justru sebaliknya karena dipakai oleh para rapper kulit hitam, nilai dari tas tersebut jadi melejit.

Cardi memberi contoh, ketika lagu Bodak Yellow (yang merujuk pada desainer Christian Louboutin) miliknya hits di pasaran. Penjualan Christian Louboutin justru meningkat sekian persen.

“Sebenarnya justru kami menambah valuenya, karena kami di musik hip-hop menyebut merek. Ketika Bodak Yellow rilis, kalian bisa Googling itu penjualannya naik hingga 1000%. Sama seperti lirik ‘I like those Balenciagas -the ones that look like socks’ di lagu I Like It Like That. Itulah kenapa mereka mau berkolaborasi denganku tahun ini. Seperti hip-hop, kami yang memulai tren,” tegas Cardi.