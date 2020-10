LOS ANGELES - Satu lagi proses produksi film Hollywood yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Kali ini, film biopik dari gitaris legendaris, Bob Dylan yang dikabarkan tak jelas nasibnya.

Film biopik tentang sosok ikonik Bob Dylan, yang dibintangi aktor muda terkenal, Timothée Chalamet tersebut, menurut kabar dari sinematografer film Bob Dylan, Phedon Papamichael tengah tak jelas kelanjutan nasibnya. Hal tersebut tak sengaja diungkapkan oleh Phedon dalam wawancara dengan portal berita film, Collider baru-baru ini.

“Bukannya tidak jadi, tapi sulit rasanya mewujudkannya di era Covid-19 ini karena semuanya di klub kecil dengan melibatkan banyak sekali pemain ekstra dengan mengenakan kostum periode, jadi akan banyak tata rambut dan tata rias wajah,” ujar Phedon, dikutip Page Six, Selasa (27/10/2020).

Phedon menambahkan, sekarang sang sutradara James Mangold tengah bersiap menggarap proyek film lainnya, yakni kelanjutan Indiana Jones.

“Jadi sekarang proyek kami selanjutnya adalah Indiana Jonse 5, James Mangold menggarap itu,” imbuhnya.

Bersama James, Phedon Papamichael sebagai seorang sinematografer sudah bekerjasama dalam berbagai proyek, contohnya film Ford v Ferrari dan The Trial Of The Chicago 7.

Sementara itu, diketahaui lebih lanjut, untuk mempersiapkan dirinya bisa memerankan sosok Bob Dylan dengan sempurna, Timothée Chalamet sudah terlihat kerap wara-wiri pergi les bermain gitar.

