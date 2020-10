SEOUL - Drama bergenre komedi romantis, The Spies Who Loved Me semalam baru saja menayangkan episode perdananya. Dibintangi oleh Eric Mun dan Yoo In Na, drama MBC ini debut dengan rating cukup solid, yakni 3,7 dan 4,3 persen.

Pertama kali dipasangkan dalam satu proyek drama, Yoo In Na dan Eric saling berbagi kesan pertama. Di balik ketampanan leader Shinhwa itu, Yoo In Na memuji Eric sebagai lawan main yang membuatnya nyaman di lokasi syuting.

“Eric adalah pria paling ganteng yang pernah saya lihat. Saya selalu menatap wajahnya, dia tidak sadar kalau orang-orang juga kerap melihat wajah tampannya,” aku Yoo In Na dalam konferensi pers pada 21 Oktober 2020, seperti dikutip dari Soompi.

“Ketika kami syuting dengan banyak orang dan dia hanya memiliki beberapa dialog denganku, dia tidak pernah lupa untuk memberikan tatapan hangat kepada Ah Reum dan mengatur nada bicaranya. Sebagai Ah Reum, saya merasa nyaman. Lalu jadi sadar itulah kenapa orang-orang memanggil Eric sebagai master rom-com,” imbuhnya.

Di The Spies Who Loved Me, Eric dan Yoo In Na diceritakan sebagai mantan suami istri. Eric menjadi mata-mata yang sedang menyamar, bernama Jeon Ji Hoon. Sedangkan Yoo In Na adalah seorang desainer bernama Ah Reum.

Tayang di slot Rabu dan Kamis pukul 21:30 KST di MBC, The Spies Who Loved Me menyuguhkan kisah Kang Ah Reum yang tidak sengaja terjebak dalam dunia espionase ketika suami dan mantan suaminya ternyata adalah agen mata-mata yang sedang menyamar.

