LOS ANGELES - Jake Gyllenhaal kembali bekerjasama dengan Denis Villeneuve di sebuah serial HBO Max berjudul The Son. Selain Gyllenhaal dan Villeneuve, Jonathan Nolan dan Lisa Joy juga bergabung dalam jajaran kursi produser.

Dilansir dari Variety (21/10/20), Gyllenhaal akan menjadi produser eksekutif di bawah panji Nine Stories Productions bersama dengan Riva Marker. Lenore Zion akan berperan sebagai penulis, produser eksekutif, dan co-showrunner. Selain itu, Denis Villeneuve terikat pada produksi langsung dan eksekutif bersama dengan Jonathan Nolan dan Lisa Joy sebagai produser eksekutif dan co-showrunner.

Selain itu, David Litvak dari Bold Films, Gary Michael Walters, Michel Litvak, dan Svetlana Metkina juga bertindak sebagai produser eksekutif dengan Nesbø dan Niclas Salomonsson. Nine Stories Productions, Kilter Films, dan Bold Films akan memproduksi bekerja sama dengan Warner Bros. Television.

Menurut pendapat Fransesca Orsi, wakil presiden eksekutif Program HBO, kolaborasi antara Villeneuve, Gyllenhaal, Jonah, dan Lisa merupakan kolaborasi yang sangat apik dan akan menghasilkan sebuah film yang luar biasa. Orsi menilai bahwa Jonah dan Lisa memiliki kekuatan kreatif yang tangguh, Villeneuve adalah ahli dalam mengolah narasi dengan visual yang indah dan unik, sedangkan Gyllenhaal adalah aktor dan produser yang berbakat.

The Son sendiri merupakan serial adaptasi dari seri novel Jo Nesbø dengan judul yang sama. The Son akan menceritakan kisah balas dendam yang terjadi di tengah hierarki korupsi brutal Oslo.

Sebelumnya, Villeneuve dan Gyllenhaal juga pernah bekerja sama di beberapa film yakni di film ‘Prisoners’. Gyllenhaal memerankan detektif yang menyelidiki penculikan anak, serta film Enemy, film thriller psikologis neo-noir.

(aln)