LOS ANGELES - Shawn Mendes merupakan seorang pria yang romantis terhadap sang pacar, Camila Cabello. Shawn secara blak-blakan mengaku bahwa sosok Camila selalu menjadi sumber inspirasi baginya dalam menulis lagu.

Hal ini baru saja diakui pelantun hits In My Blood tersebut dalam trailer film dokumenter dirinya, In Wonder. Saat cuplikan trailer menampilkan footage Camila tengah berdiri menyanyi di atas panggung, narasi dari Shawn menyebutkan bahwa lagu-lagunya selama ini adalah lagu tentang Camila.

“Lagu yang diputar di radio atau sejenisnya, itu semua tentangmu. Lagu-lagu itu selalu tentang dirimu,” ujar Shawn Mendes.

Shawn menuturkan, kala pelantun hits Havana tersebut mendengar dirinya berkata demikian, Camila malah kebingungan. Kemudian Shawn menegaskan semua lagu yang ia tulis terinspirasi dari Camila, kekasih tercintanya.

“Dia bilang, apa maksudmu? Lalu aku bilang, lagu-lagu itu semua tentang kamu. Semua lagu yang aku pernah aku tulis,” ujar Shawn, dikutip Page Six, Rabu (21/10/2020).

Jalinan kisah cinta Shawn dan Camila diawali pertemuan pertamanya pada 2014, setelah tur konser bersama sebagai penyanyi pembuka untuk Austin Mahone. Setelah itu, rumor keduanya muncul usai Camila dan Shawn berduet lewat lagu hits I Know What You Did Last Summer, dan rumor ini semakin kencang setelah keduanya kembali berkolaborasi lewat Señorita pada 2019.

