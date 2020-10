JAKARTA - Aktor Glenn Alinskie hari ini genap berusia 32 tahun. Semalam, Chelsea Olivia yang saat ini tengah mengandung anak kedua mereka memberikan kejutan pada pria blasteran Tibet-Thailand-Tionghoa dan Jawa tersebut.

Melalui akun Instagram storiesnya, ibu dari Bridget Nastusha Olivia Alinskie itu nampak mengunggah foto saat dirinya memberi kejutan pada sang suami, berupa makanan spesial favoritnya dan juga kue ulang tahun.

Ia bahkan menyebut bahwa masakannya malam itu adalah makanan spesial yang sengaja ia buat sebelum akhirnya disibukkan dengan kehadiran anak keduanya.

"Selamat ulang tahun sayangku. Enjoyy your day baby. 19 Oct 2020 @glennalinskie. Malam ini kado special dr aku hanyalah sebatas noodle dengan resep special yg kamu paling suka dan juga klepon cake favorite cakenya kamu hahahaha," tulis Chelsea pada foto di Instagram Storiesnya.

"Sebelum aku off ke dapur dan masak mie khusus kamu, enjoy sayangg. Love youuu baby !!! (Sayangnya Nastusha udh bobo malam ini)," sambungnya.

Tak hanya dirayakan berdua, Chelsea rupanya memberi kejutan tambahan untuk sang suami. Dalam unggahannya, Chelsea terlihat menghadirkan orang-orang spesial dalam kehidupan sang suami.

"Midnight surprise with Alinskie Home Team. Happy Birthday. We love you @glennalinskie," tukasnya.

(edh)