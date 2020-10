JAKARTA - Belum lama ini Shandy Aulia kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Kali ini, Shandy mengunggah video tengah mengajari anaknya belajar berjalan.

Dalam video tersebut, anak perempuannya yang berusia 7 bulan tersebut terlihat antusias untuk belajar berjalan.

Saat itu, video yang diunggah sang aktris bertabur pujian dari warganet. Namun saat dia kembali mengunggah video sang putri belajar berjalan pada 14 Oktober 2020, semua pujian yang pernah diterimanya mendadak hilang.

Publik dunia maya menilai, cara Shandy Aulia mengajar anaknya berjalan terkesan menyiksa. Dalam video unggahannya, Claire terlihat berlatih berjalan menggunakan alat bernama baby moonwalk. Sesekali, bayi perempuan itu melempar tawa ke arah kamera.

"It's go time my darling @missclaireherbowo #8monthsoldbabygirl #babysteps," ungkap istri David Herbowo itu dalam caption unggahannya.

Unggahan itu, kemudian mendapat protes keras dari beberapa warganet. Seorang pengguna Instagram bahkan menyebut, Shandy Aulia terlalu memaksakan putrinya untuk bisa berjalan di usianya yang masih 7 bulan.

"Aku jadi kasihan karna melihat anaknya dipakaikan alat bantu jalan. Itu ketiaknya pasti sakit. Coba kasih prewalker yang dia dorong-dorong. Aku rasa, alat itu lebih mendukung, ketimbang alat yang dipakai sekarang. Hanya saran saja, soalnya anak aku pakai itu," ungkapnya. Pengguna Instagram lainnya juga menilai, Shandy Aulia terlalu memaksakan putrinya untuk bisa berjalan. "Kakinya terlihat belum menapak (di lantai). Kasihan sekali. Lebih baik merambat di dinding. Atau, dorong-dorong kursi. Ini mah emaknya yang maksa untuk berjalan," kata lainnya.