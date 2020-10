SEOUL - Kim Sae Ron dipastikan mundur dari daftar pemain drama Dear.M. Tak lama setelah mundurnya mantan aktris cilik itu, nama Noh Jung Ui disebut-sebut akan menggantikan posisinya.

Mengutip Soompi, Selasa (13/10/2020), portal berita Ilgan Sports memberitakan bahwa seorang pelaku industri mengatakan Noh Jung Ui ditunjuk untuk mengisi posisi Kim Sae Ron di Dear.M.

Merespons kabar tersebut, perwakilan dari agensi Noh Jung Ui menyatakan sang aktris sedang dalam tahap diskusi untuk membintangi drama tersebut. Namun, siapa karakter yang akan diperankan Noh Jung Ui sejauh ini belum dipastikan.

“Noh Jung Ui sedang dalam diskusi untuk tampil di drama Dear.M," kata perwakilan agensi kepada portal berita Newsen.

Munculnya pemberitaan Noh Jung Ui diincar membintangi Dear.M di hari yang sama dengan hengkangnya Kim Sae Ron membuat spekulasi ia menggantikan posisi aktris 20 tahun tersebut. Padahal, peran yang ditawarkan padanya hingga kini belum diungkap pihak produksi.

Di sisi lain, Kim Sae Ron bermain di Love Playlist season 4, yang menjadi cikal bakal Dear.M. Di season 4, karakter Kim Sae Ron diceritakan resmi pacaran dengan Bae Hyun Sung.

Noh Jung Ui sendiri kini masih sibuk membintangi drama 18 Again bersama Lee Do Hyun, Kim Ha Naeul dan Yoon Sang Hyun. 18 Again tayang di stasiun televisi kabel, JTBC setiap Senin dan Selasa.

