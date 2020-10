SEOUL - Kim Sae Ron menjadi salah satu mantan aktris cilik yang diyakini akan memiliki masa depan cerah di industri akting Korea Selatan. Berakting sejak usia 9 tahun, aktris 20 tahun itu sudah menunjukkan kemampuan aktingnya di banyak drama dan film.

Sukses, muda, dan cantik, inilah beberapa fakta dari Kim Sae Ron, yang baru saja menyatakan mundur dari daftar pemain drama Dear M.

1. Jago Memasak

Tak hanya akting, Kim Sae Ron juga gemar memasak. Dia bahkan memiliki sertifikat barista dan senang mengikuti kelas masak makanan korea tahun lalu.

"Aku menikmati membuat dan makan makanan korea di rumah. Tidak ada yang lebih membahagiakan buatku selain melihat orang bahagia menikmati masakanku," katanya dalam acara tvN, On and Off pada 2020.

2. Kebiasaan Tidur

Aktris yang mulai debut dalam film A Brand New Life ini memiliki kebiasaan tidur yang unik. Hal ini diungkapkan oleh sahabat Kim Sae Ron, Lee Su Hyun AKMU dalam acara Knowing Brother dua tahun lalu.

"Dia tidur selalu mengambil selimut orang. Aku menaruh empat selimut di sekitarnya, semua diambil olehnya," ungkap Su Hyun.

3. Pernah Di-bully Dalam acara Knowing Brother 2018 ia mengaku pernah menjadi korban bullying saat masih sekolah. Popularitas yang didapatnya usai membintangi film The Man From Nowhere pada 2010 membuat Kim Sae Ron dijauhi oleh teman-teman sekolahnya. "Karena aku selebriti, aku mendapat penindasan. Mereka membuat tulisan kasar dan aku sering kehilangan sepatu saat pulang sekolah. Saat aku mengundang mereka ke acara ulang tahun, tidak ada yang datang," ujarnya.