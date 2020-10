JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting saat ini dikabarkan tengah dekat dengan seorang pria bernama Adit Pradana Jayusman. Kedekatan keduanya diketahui lewat unggahan Umi Kalsum saat perayaan hari ulang tahunnya yang ke-48 pada 5 Oktober 2020 lalu.

Sayangnya, unggahan foto istri dari Abdul Rozak tersebut telah dihapus dari laman Instagramnya. Namun, beberapa foto kedekatan antara Ayu dan Adit hingga hingga kini masih tertera jelas di akun Instagram miliknya.

Lantas, siapakah sosok Adit Jayusman?

Menurut penelusuran Okezone, Adit Jayusman merupakan seorang duda beranak satu. Ia telah resmi bercerai dengan mantan istrinya pada 10 Oktober 2016 silam.

Mantan istri dari Adit Jayusman merupakan seorang dokter anak yang hingga kini masih menjalani praktek di salah satu rumah sakit di Jakarta, bernama Fatimah. Ia juga telah memiliki seorang anak perempuan bernama Rania yang kini telah berusia 8 tahun.

Sementara itu, Adit Jayusman dikabarkan merupakan anak dari Ir. R. Bambang Setyogroho. Beliau diketahui merupakan petinggi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.

Meski terlahir dari keluarga yang cukup mapan, Adit diketahui cukup pandai dalam hal pendidikan. Adit tercatat pernah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Setelahnya, ia mendapatkan beasiswa unggulan dari DIKTI pada 2009, untuk bersekolah di University Twente, Belanda.

"Pada awal bulan Februari 2009 tiga orang mahasiswa Program Magister Kimia Jalur cepat akan memulai program ini di University of Twente. Dua orang diantaranya, Adit Pradana Jayusman dan Sry Dewi Hujaya, mendapatkan beasiswa unggulan dari DIKTI," bunyi tulisan yang tertera dalam website tersebut.

Lulus dari University of Twente, Adit tercatat pernah bekerja di dua perusahaan terkemuka. Sebut saha Halliburton dan The Dow Chemical Co, yang berkantor di Midland, Michigan, Amerika Serikat.