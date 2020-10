SEOUL - Gong Myung dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama baru SBS, Hong Chun Gi. Kabar itu kemudian dikonfirmasi Saram Entertainment selaku agensi sang aktor.

Namun dalam keterangannya agensi tersebut menegaskan bahwa Gong Myung masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Apabila aktor dia menerima tawaran itu maka dia akan menggantikan posisi Ahn Hyo Seop.

Sang aktor, menurut Soompi, harus menolak tawaran tersebut karena ada beberapa jadwal syutingnya yang berbenturan akibat pandemi COVID-19. Sementara lakon utama wanita dalam drama ini diserahkan kepada aktris muda Kim Yoo Jung.

Drama yang bersetting di era Joseon tersebut diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Jung Eun Gwol. Dia adalah penulis di balik sederet novel populer yang kisahnya juga diangkat ke layar kaca, seperti Sungkyunkwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun.

Baca juga:

Gong Myung Bahayakan Hidup Demi Bantu Ra Mi Ran di Film Baru

Video Seks dengan Ariel NOAH Tersebar, Luna Maya: Mau Mati Rasanya

Kisah Hong Chun Gi berkisah tentang seorang pelukis ternama dan satu-satunya di era Joseon. Proyek ini akan diarahkan oleh sutradara Jang Tae Yoo yang sukses lewat drama populer My Love From the Star dan Hyena.*

(SIS)