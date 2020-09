SEOUL - Pernikahan Junjin Shinhwa dan istrinya yang berprofesi sebagai pramugari terungkap pada 27 September 2020. Usut punya usut, pasangan beda profesi ini ternyata resmi menikah secara hukum sejak 4 September.

Hal itu terungkap saat Junjin tampil di variety show Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny. Ini sekaligus menjadi pertama kalinya Junjin mengajak sang istri tampil di acara TV.

Dalam kesempatan tersebut, Junjin tak henti-hentinya memuji sang istri. Menurutnya, sang istri adalah sosok teman sekaligus ibu baginya.

"Dia adalah malaikat. Istriku adalah seorang malaikat yang tinggal di bumi," kata Junjin seperti dilansir Allkpop, Selasa (29/9/2020).

"Dia seperti seorang teman dan ibu dalam berbagai hal bagiku. Istriku selalu memilihkan bajuku ketika kami pergi," lanjutnya.

Junjin dan istrinya sempat menunda pesta pernikahan mereka karena kasus COVID-19 yang kembali naik di Korea. Awalnya, acara mereka akan digelar pada 13 September lalu.

Rencana pernikahan Junjin pertama kali diumumkan pada Mei 2020. Ia menjadi member ke-2 Shinhwa yang menikah setelah sang leader, Eric.

