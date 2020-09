JAKARTA - Aurel Hermansyah mengunggah sebuah pesan romantis untuk Ashanty di Instagram. Dia merindu setelah meninggalkan sang ibu dan ketiga adiknya di Bali untuk kembali melakoni pekerjaan di Jakarta.

Dalam unggahannya, kekasih Atta Halilintar itu berterima kasih pada Ashanty karena selalu menemani di setiap musim kehidupannya. "Thank you for always be there for me, Mom. (Terima kasih karena selalu ada untukku, Ma)," katanya pada Selasa (29/9/2020).

Postingan Aurel itu, kemudian dikomentari oleh Ashanty dengan sebuah guyonan. istri Anang Hermansyah itu mengatakan, tak bisa berada di Jakarta karena tengah berada di Bali. Dia juga meminta putrinya itu untuk menjaga diri selama tidak bersamanya.

Pesan Ashanty itu kembali dijawab Aurel dengan, "Jauh di mata, dekat di hati. Take care Mom." Interaksi ibu dan anak sambung ini kemudian menjadi sorotan warganet.

Sebagian warganet menilai, kedekatan dan rasa cinta yang ditampilkan keduanya melebih ibu dan anak kandung. Akun @atta.aurel.gemush bahkan mengaku terharu dengan kedekatan ibu dan anak tersebut.

"Foto dan caption unggahannya mengandung bawang, bikin terharu. Captionnya simple tapi penuh makna," ujar warganet tersebut. Akun @estinoersaid menambahkan, "Cinta bukan hanya aliran darah. Ikatan batin yang tulus menjadikan sebuah hubungan menyatu."

Dalam wawancaranya bersama Deddy Corbuzier pada Juni silam, Ashanty mengaku, tak pernah terpikir menjadi ibu sambung dari dua remaja. Meski demikian, dia sangat menikmati perannya tersebut. Peran sebagai ibu, menurut Ashanty, tak hanya sekadar mengurusi Aurel dan Azriel saja. Namun dia juga harus bisa menjadi pembimbing dan sosok yang mengarahkan serta menegur kedua anaknya ketika salah. "Karena Mas Anang itu bukan tipe orangtua yang memarahi anak-anaknya. Jadi ya harus aku yang memarahi anak-anak itu," tutur Ashanty menambahkan.*