JAKARTA - Nick Fury yang diperankan Samuel L. Jackson akan muncul solo dalam serial televisi. Nantinya, serial TV Nick Fury yang akan diproduksi dan dirilis melalui platform streaming Disney+.

Namun Marvel belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Dilansir dari Screenrant, Jackson akan menjadi pemeran utama di serial TV Nick Fury yang diproduseri dan ditulis oleh Kyle Bradstreet.

Selain itu, detail plot tidak diketahui saat ini, tetapi kemungkinan serial tersebut akan memperlihatkan Nick Fury dan SWORD yang muncul pertama kali di Spider-Man: Far From Home dan akan muncul di serial WandaVision.

Baca Juga: Marvel Segera Buat Serial Nick Fury

Nick Fury muncul terakhir kali di Spider-Man: Far From Home, dimana terungkap bahwa Nick Fury yang berada di bumi merupakan Skrull bernama Talos.

Sedangkan Nick Fury asli berada di sebuah pesawat luar angkasa. Sejak itu, ada sedikit kabar tentang masa depan Fury saat MCU bersiap untuk bergabung dengan film-film Fase 4 dan seterusnya, tetapi karakter tersebut akhirnya dipastikan akan menjadi bagian utama dari serial TV nya sendiri.

Selain itu, cerita dari serial ini mungkin akan menarik karena Fury yang bukan lagi menjabat direktur SHIELD, tetapi ia tetap menjaga komitmennya sebagai bagian dari superhero yang bertugas untuk menjaga keamanan dunia dari ancaman di dalam ataupun luar bumi.

Selain serial Nick Fury, Marvel juga telah terlebih dahulu mengkonfirmasi beberapa serial lainnya yang juga akan dirilis di Disney+ seperti WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan terakhir She-Hulk..

(edh)