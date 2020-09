JAKARTA - Endank Soekamti menjadi bintang tamu dalam konser vitual This Is My Wave Concert di episode keempat. Dalam konser virtual kali ini, Endank Soekamti menjanjikan hal berbeda.

Tampil secara akustik adalah tantangan bagi Endank Soekamti. Sebab mereka mengakui jarang melakukannya. Maka dari itu, Endank Soekamti semangat dan mencoba menyelesaikan tantanga tersebut.

“Buat kami, tampil akustik itu sesuatu yang menantang dan di luar comfort zone-nya Endank Soekamti. Tapi format akustik di This Is My Wave Concert ini bakalan beda, kami mengeksplorasi dan menyajikan musik Endank Soekamti dengan aransemen baru yang berbeda dan tetap maksimal. Jadi sangat layak ditunggu dan disaksikan aksi kami This Is My Wave Concert!” tutur Erix, vokalis Endank Soekamti.

Endank Soekamti bakal hadir dalam tiga babak yakni backstage view, performance, dan interactive chit-chat. Backstage view adalah persiapan Endank Soekamti sebalum tampil. Interactive chit-chat adalah tempat untuk 10 pembeli tiket pertama yang bisa berinteraksi dengan Endank Soekamti melalui aplikasi Zoom.

This Is My Wave episode Endank Soekamti tayang secara streaming pada Jumat 25 September 2020 di akun Youtube Supermusic pukul 20.00 WIB. Seperti biasanya, konser virtual ini akan hadir dengan tampilan 360 derajat.

"Ini pasti akan ditunggu-tunggu dan bikin penasaran penggemar. Penampilan akustik Endank Soekamti ini bakalan kami kemas dengan tata panggung dan visual yang sama kerennya. Kami yakin This Is My Wave Concert X Endank Soekamti bakal menjadi tontonan menarik dan tak terlupakan bagi pecinta musik,” tutur Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, Perwakilan dari Supermusic.

