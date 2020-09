JAKARTA – Lulus kuliah adalah salah satu momen yang paling ditunggu dan membahagiakan bagi banyak orang, termasuk selebriti. Mereka mampu menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukannya sebagai publik figur.

Terlebih lagi, situasi dunia saat ini sedang dilanda pandemi corona, sehingga semuanya serba terbatas. Meski perjuangan lebih sulit, tapi para selebriti ini tetap berhasil meraih prestasi.

Berikut 4 artis yang berhasil lulus kuliah di tengah pandemi corona:

1. Marsha Tengker

Adik Nagita Slavina ini baru saja menyelesaikan pendidikannya di tengah pandemi corona, sebagai Master Psikologi. Pada Mei 2020, Marsha mengunggah potret saat dirinya mengikuti sumpah profesi psikolog.

Meski mendapat banyak cobaan di tahun 2020, Marsha tetap bersyukur karena mampu membawa gelar tersebut.

"Alhamdulillah, tanggungjawabku nambah lagi dengan membawa gelar Psikolog. Bismillah amanah," tulisnya.

2. Kesha Ratuliu

Kesha Ratuliu sangat bahagia menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi. Dia membagikan momen bahagianya di Instagram, setelah lulus sidang pada 16 September 2020.

Kesha berfoto di samping karangan bunga dari rekannya yang mengucapkan selamat atas kelulusannya. Keponakan Mona Ratuliu itu pun menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendoakannya.

"Banyak yang sayang sama akuu! Makasih banyak doanya ya guys," tulis Kesha.

3. Ify Alyssa

Penyanyi Ify Alyssa akhirnya lulus sebagai Sarjana Seni, setelah menempuh kuliah musik. Kabar bahagia ini disampaikannya lewat Instagram pada 25 Juni 2020.

Karena menjalani sidang di masa pandemi corona, Ify mengaku menjalani sidang di rumah secara virtual. Setelah mengarungi perjuangan panjang, mantan personel Blink ini pun mengucap syukur.

"Ify Alyssa S.Sn (Sarjana Seni) Alhamdulillah! Banyak banget yang dilalui selama kuliah. But i'm truly grateful akhirnya selesai juga ini kuliah musik," tulis Ify.

4. Felicya Angelista

Kabar bahagia juga datang dari pesinetron Felicya Angelista. Dia mengumumkan kelulusannya sebagai Sarjana Ekonomi lewat unggahan Instagram-nya pada Senin (21/9/2020).

Meraih gelar sarjana di tengah pandemi corona, kekasih Hito Cesar ini mengucap syukur kepada Tuhan dan berterimakasih pada orang terdekat yang mendoakan kesuksesannya.

"Puji tuhan terima kasih tuhan yesus akhirnyaaa jadi Felicya Angellista S.E. Makasih semuanya untuk doa-doa dan semangatnya, i love you all so much! God bless!!! Huaa speechless.. Perjuangan berbuah manis," tulisnya.