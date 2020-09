JAKARTA - Mantan istri komedian Kiwil, Meggy Wulandari, nampaknya sudah kembali menikah usai hakim Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, mengabulkan permohonannya, 10 Agutsus 2020 lalu.

Kabar menikahnya Meggy bahkan diucapkan langsung oleh ibu tiga anak tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, ia nampak menjawab pertanyaan netizen terkait sudah halal atau belum dirinya dengan pria yang tangannya sedang ia genggam.

Ia bahkan sempat pula mengunggah ulang foto dirinya bersama seorang pria, yang sebelumnya sempat dibagikan oleh sahabatnya bernama Sinta.

Kali ini melalui unggahan Instagram Storiesnya, Meggy kembali mengunggah video saat dirinya tengah melakukan sarapan pagi disalah satu hotel berbintang. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sedang menjalani bulan madu bersama sang suami.

"Masya Allah, my honeymoon breakfast with my husband," ucap Meggy sambil memvideokan menu sarapannya hari ini.

Sayangnya, Meggy nampak menyantap sarapannya bukan bersama suaminya, melainkan sang sahabat. Ia bahkan menyebut bahwa suaminya tersebut sudah kembali ke kampung halamannya. "Tapi husbandnya sudah pulang kampung, jadi breakfastnya untuk kak Sinta saja," candanya. "Kak Sinta ketawa. Jangan ketawa lo kak, gue lagi kangen nih," timpalnya. Di akhir video, Meggy tak lupa nampak menawarkan kopi pada sang suami. "Sayang ini kopi kamu yang," tandasnya.