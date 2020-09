JAKARTA – Pedangdut Via Vallen mengunggah foto kartu pelajar saat masih bersekolah di SMP Iskandar Said Surabaya. Sebagai keterangan, Via menulis kisah lucu masa kecilnya.

Via bercerita, saat masih SMP, dirinya hobi nggandol atau nebeng truk saat berangkat dan pulang dari sekolah. Hal tersebut sengaja ia lakukan agar uang jajan yang diberikan orang tuanya, tidak habis hanya untuk naik angkutan umum ke sekolah.

"Demiii apaaa nemuu giniaaan. Yaa Allahh udahh tuaa akuu," tulis Via dalam keterangan foto, dikutip Okezone, Minggu (20/9/2020).

"Tahun 2004 jaman di mana kalo ke sekolah pulang perginya nggandol truk dr tikungan deket bioskop anta siwalan, sampe ke jembatan kutisari... trus di lanjut jalan kaki ke sekolahnyaa, biar uang buat naek angkotnya iso di gawe njajan," lanjut Via.

Pelantun lagu ‘Sayang’ itu mengaku harus menyamar sebagai laki-laki untuk mengelabui sopir truk. Ia bahkan mengaku sengaja tak mengenakan seragam sekolah saat melakukan hal tersebut.

"Fyi pas nggandol aku ga pake seragam sekolah aka nyamar jadi cowok (pake kaos oblong + topi buat masukin rambut)," ungkap Via.

