SEOUL - Layaknya para selebriti Hollywood yang cukup banyak ikut terinfeksi COVID-19, jejeran artis Korea juga tak luput menjadi korban virus corona.

Sejauh ini, diketahui ada empat selebriti Korea yang terkonfirmasi telah positif terinfeksi COVID-19, mulai dari idol, aktor teater, hingga aktor drama. Menghimpun berbagai sumber, Jumat (18/9/2020), yuk simak uraian singkatnya di bawah ini.

1. Jung Yoon Hak

Pentolan dari boy group Supernova ini disebut sebagai selebriti Korea pertama yang dikonfirmasi positif terpapar Covid-19. 3 April lalu, agensi Supernova membenarkan bahwa Yoon Hak memang positif Covid-19.

Yoon Hak positif Covid setelah sebelumnya melakukan aktivitas promosi di Jepang. Mengalami sederet gejala Covid-19, idol yang juga membintangi drama Korea Sign, My Unfortunate Boyfriend, dan Fates & Furious tersebut langsung menjalani tes pada 31 Maret lalu, yang ternyata hasilnya menunjukkan Yoon Hak positif COVID-19.

2. Kim Won Hae

Pertengahan Agustus lalu, aktor veteran satu ini dilaporkan telah positif COVID-19. Tengah terlibat di produksi teater musikal Jjambbbong dan drama Do Do Sol Sol La Sol, Kim Won Hae diketahui langsung membatalkan seluruh aktivitas keartisannya, lalu mengisolasi diri dengan karantina mandiri sebelum dibawa ke bangsal rumah sakit oleh agensi yang menaunginya.

3. Seo Sung Jong

Sama-sama terlibat dalam produksi pementasan teater dengan Kim Won Hae, aktor satu ini juga dinyatakan positif COVID-19. Kabar Sung Jong positif terkonfirmasi pada 19 Agustus lalu, setelah tiga hari sebelumnya sempat mengalami gejala umum Covid-19. Saat tertular corona, Sung Jong sedang membintangi drama To All The Guys Who Loved Me, yang dibintangi oleh aktris terkenal Hwang Jung Eum.

4. Heo Dong Won

Tepat di hari yang sama dengan Kim Won Hae, aktor teater Heo Dong Won juga diumumkan telah positif terpapar COVID-19. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak stasiun televisi KBS2, karena Heo Dong Won merupakan salah satu aktor di drama yang tayang di stasiun televisi tersebut, Do Do Sol Sol La Sol.

Dengan positifnya Heo Dong Won, tak hanya proses syuting drama yang harus ditunda, tapi semua aktor, aktris dan kru juga diinstruksikan untuk menjalani tes Covid-19.