SEOUL - Dengan dua episode yang tersisa, rating drama Flower of Evil terus menguat. Episode 14 yang tayang pada 16 September 2020, bahkan sukses membukukan rating tertinggi sepanjang penayangan drama tersebut.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode terbaru drama yang dibintangi Lee Joon Gi dan Moon Chae Won itu mendulang rating sebesar 4,8 persen dengan puncak di angka 5,4 persen.

Tak hanya itu, Flower of Evil juga menjadi penguasa rating, baik TV kabel maupun stasiun TV nasional, pada 16 September 2020. Drama itu paling banyak disaksikan oleh penonton berusia 20 hingga 49 dengan rating mencapai 3,1 persen.

Sementara itu, drama When I Was the Most Beautiful yang ditayangkan MBC hanya mampu mengumpulkan rating 2,7 dan 3,6 persen untuk kedua bagiannya. Angka itu turun dibandingkan episode sebelumnya.

Pada 11 September silam, rating drama Im Soo Hyang dan Ji Soo berada di angka 3,2 dan 4,2 persen untuk kedua bagiannya. Angka itu bahkan menjadi rating tertinggi When I Was the Most Beautiful sejak tayang pada 19 Agustus 2020.*

