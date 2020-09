SEOUL - Kabar baik untuk penggemar TXT. Adik selabel BTS itu akan comeback dengan karya baru pada Oktober besok.

Rumor comeback TXT pertama kali diberitakan oleh portal berita lokal, OSEN. Menurut OSEN, boyband berisi lima member itu saat ini tengah menggarap album anyar mereka.

Hal tersebut dibenarkan oleh Big Hit Entertainment selaku agensi. "TXT sedang menyiapkan sebuah comeback yang dijadwalkan pada akhir Oktober," kata agensi seperti dilansir Soompi, Kamis (17/9/2020).

Tidak ada detail lebih lanjut apakah comeback kali ini akan berbentuk mini atau full album. Yang pasti, menurut sumber, TXT akan mengambil konsep baru dan menyegarkan lewat comeback ini.

TXT terakhir comeback dengan mini album ke-2, The Dream Chapter: ETERNITY pada Mei lalu. Lagu Can't You See Me? yang mengambil konsep dark dipilih sebagai title track.

