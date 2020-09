SEOUL - Aktris Seo Hyun Jin tengah mempertimbangkan proyek layar kaca terbarunya setelah merampungkan masa tayang Black Dog: Being A Teacher pada awal Februari silam. Ilgan Sports melaporkan bahwa dia didekati untuk membintangi drama You Are My Spring.

Dia akan berperan sebagai Kang Da Jung, karakter utama wanita dalam drama tersebut. Pemberitaan itu kemudian ditanggapi oleh manajemen sang aktris. “Seo Hyun Jin tengah mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut.”

Mengutip Soompi, pada Senin (14/9/2020), Kang Da Jung digambarkan sebagai manajer concierge di sebuah hotel yang mewarisi kecerdasan ayah dan ibunya. Tak seperti teman-temannya, dia selalu masuk sekolah negeri dan menyelesaikan universitas dengan beasiswa.

Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia kemudian melamar pekerjaan di sebuah hotel bintang lima. Di sana, kariernya melejit dengan sangat cepat bahkan melampui rekan yang masuk berbarengan dengannya.

Meski secara karier Kang Da Jung terlihat begitu mapan, namun dia memiliki permasalahan yang cukup mendasar. Seperti ibunya, dia memiliki penilaian yang sangat buruk tentang pria.

Hal itu membuat dia jatuh ke pelukan pria dengan kepribadian buruk serupa sang ayah. Secara garis besar, You Are My Spring bertutur tentang tiga karakter yang terperangkap dalam kehidupan mereka saat berusia 7 tahun.

Skenario drama bergenre romantis ini akan ditulis oleh Lee Mina yang pernah menggarap Bubblegum. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Jung Ji Hyun yang sukses dengan drama The King Eternal Monarch. Meski stasiun TV yang akan menayangkannya belum ditentukan, namun You Are My Springdijadwalkan tayang pada semester I-2021.*