LOS ANGELES - Dame Diana Rigg, aktris kelahiran Britania Raya ini baru saja meninggal dunia di usia 82. Menurut penjelasan sang putri, Rachael Stirling, ibunya meninggal dengan damai setelah bertarung melawan penyakit kanker yang didiagnosa sejak bulan Maret 2020.

Rigg merupakan aktris yang berprestasi. Ia pernah membawa pulang penghargaan di Emmy Awards 1997, Tony Award, dan BAFTA tahun 2000.

Okezone merangkum 5 film dan serial terbaik yang dibintangi oleh Diana Rigg, berikut daftarnya:

1. The Avengers (1961-1969)

The Avengers merupakan serial televisi yang pertama kali tayang di tahun 1961 dengan judul pertama Hot Snow serta terakhir tayang di tahun 1969 dengan episode berjudul Bizarre. The Avengers terdiri dari 6 series dan Diana Rigg terlibat sejak series ke 4 hingga yang terakhir. Ia memerankan karakter Emma Peel yang pertama kali muncul di Oktober 1965.

2. On Her Majesty's Secret Service (1969)

James Bond (George Lazenby), menyelamatkan seorang wanita di pantai yang ingin bunuh diri. Mereka bertemu lagi di sebuah kasino di Vicenzo.

Sebagai ucapan terima kasih, wanita bernama Contessa Teresa 'Tracy' itu mengundang Bond ke kamar hotelnya. Tanpa sepengetahuan keduanya, sejumlah pria sudah menunggu untuk menyerang Bond.

Hubungan pelik pun terjadi. Ayah Tracy menawarkan sejumlah uang kepada Bond untuk menikahi putrinya. Di sisi lain, Bond menawarkan bantuan untuk menemukan musuhnya, Ernst Stavro Blofeld.

3. Game of Thrones (2011-2019)

Tidak hanya film jadul, Diana Rigg juga melambungkan namanya dari serial TV modern dari HBO, Game of Thrones. Di sini, Rigg berperan sebagai Lady Olenna yang muncul pertama kali di musim ke-3 tahun 2012 hingga musim ke-7.

Game of Thrones sendiri merupakan serial TV bergenre drama-fantasi yang diciptakan oleh David Benioff dan D.B. Weiss, tentang pertarungan dan konflik kerajaan bangsawan. Serial ini merupakan adaptasi dari novel karya George R.R. Martin yang berjudul A Song of Ice and Fire.

4. The Mrs Bradley Misteries (1998-2000)

Diana Rigg juga membintangi serial drama-kriminal Inggris yang berjudul The Mrs Bradley Mysteries. Di serial TV ini, ia berperan sebagai Adela Bradley. Serial ini diproduksi oleh BBC antara 31 Agustus 1998 hingga 6 Februari 2000, berdasarkan karakter yang dibuat oleh penulis detektif Gladys Mitchell.

The Mrs Bradley Mysteries memiliki total 5 episode, termasuk episode spesial pilot. Serial ini bercerita tentang seorang investigator yang handal, Mrs. Bradley bersama dengan sopirnya yang mencoba mencari kebenaran di balik sejumlah misteri, mulai dari kematian di opera, kejahatan di sirkus, mati keracunan, dan rahasia keluarga.

5. Evil Under The Sun (1982)

Di film misteri terkenal adaptasi novel Agatha Christie ini, Diana Rigg memerankan karakter Arlena Stuart Marshall. Film ini bercerita tentang detektif terkenal Belgia, Hercule Poirot (Peter Ustinov) yang mencoba menemukan bagaimana seorang jutawan berakhir dengan berlian palsu. Ketika pembunuhan terjadi, setiap orang memiliki alibi.