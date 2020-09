JAKARTA - Dwayne Johnson pekan lalu mengumumkan bahwa dia dan anak istrinya sempat tertular Covid-19. Usai berjuang melawan virus yang melanda dunia itu, The Rock mengunggah foto istrinya yang tengah merayakan ulang tahun.

Dilansir dari Page Six, Jumat (11/9/2020), mantan pegulat profesional tersebut memberikan kabar pada publik dan fans,. Ia sedang berbahagia merayakan momen ulang tahun sang istri tercinta, Lauren Hashian yang ke-36.

Dwayne bersyukur bisa menikmati momen bahagia dengan keluarga tercinta, usai perjuangan ia dan sekeluarga melawan Covid-19.

“HAPPIEST OF BIRTHDAYS pada satu-satunya perempuanku, @laurenhashianofficial yang memegang kendali dengan kualitas diri dan keindahan. Aku pria yang bersyukur, happy birthday baby,” tulis Dwayne Johnson sebagai keterangan foto.

Aktor ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ tersebut juga sempat mengutip penggalan lirik lagu milik band AC/DC, ‘You Shook Me All Night Long’.

“She was a fast machine, she kept her motor clean – she was the best damn woman that I ever seen”. Lirik itu tentu untuk memuji sang istri sebagai sosok perempuan terbaik yang ia pernah temui di kehidupannya.

Untuk diketahui, melalui video di akun Instagram pribadinya, Dwayne Johnson secara langsung mengumumkan bahwa dirinya, sang istri dan kedua putrinya yang masih balita, Jasmine dan Tiana tengah karantina mandiri di rumah . Mereka menjalani pemulihan setelah positif terinfeksi Covid-19.

(qlh)