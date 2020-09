SEOUL - Setelah sukses besar lewat comeback How You Like That, BLACKPINK kembali mencetak sejarah. Lewat single hasil kolaborasi bersama Selena Gomez, Ice Cream, Lisa cs mengukir torehan emas di kancah internasional.

Menyusul keberhasilan BTS, BLACKPINK diberitakan sukses menembus 20 peringkat teratas tangga lagu bergengsi Billboard Hot 100. Girlband asuhan YG Entertainment ini masuk top 20 Billboard Hot 100 dengan lagu Ice Cream.

Mengutip Allkpop, Rabu (9/9/2020), Billboard mengumumkan lagu Ice Cream dari BLACKPINK feat Selena Gomez bertengger di peringkat 13 di tangga lagu Billboard Hot 100 pekan ini. Ini menjadi peringkat tertinggi yang pernah diraih BLACKPINK semenjak masuk Billboard Hot 100 pada 2018 silam.

Menurut data dari Nielsen Music Data yang digunakan Billboard, lagu Ice Cream telah di-streaming sebanyak 18,3 juta dan diunduh sebanyak 23 ribu kali dari periode 28 Agustus sampai 3 September.

Dengan ranking ini, maka BLACKPINK resmi menjadi girl group Korea pertama yang berhasil menembus peringkat top 20 di Billboard Hot 100. Ini merupakan prestasi mengagumkan industri K-Pop setelah BTS berhasil duduk di posisi pertama Billboard Hot 100 selama dua pekan berturut-turut lewat lagu Dynamite. Sebelumnya, BLACKPINK berhasil masuk Billboard Hot 100 pada 2018 lewat lagu hits DDU-DU DDU-DU yang duduk di posisi ke-55. Sementara lagu Kill This Love sukses meraih peringkat 41, serta How You Like That dan Sour Candy di peringkat ke-33.