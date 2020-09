LOS ANGELES - Adegan di mana Kanye West menginterupsi momen Taylor Swift saat memberikan pidato kemenangannya di gelaran MTV VMA 2009 lalu, jadi salah satu momen paling ikonik di industri musik dunia.

Setelah bertahun-tahun lewat, kini akhirnya Kanye mengungkapkan alasan di balik dirinya melakukan hal tersebut. Pengakuan ini, Kanye ungkapkan melalui siaran podcast terbaru bersama MC kondang, Nick Cannon.

Sang rapper dan fesyen enterpreneur tersebut mengatakan, alasan dirinya naik ke atas panggung dan menginterupsi pidato Taylor yang kala itu menang untuk kategori Best Female Video dengan lagu You Belong to Me, ialah karena mendapatkan bisikan dari Tuhan.

Baca Juga: 5 Selebriti Dunia yang Punya Kebiasaan Aneh, Salah Satunya Koleksi Kerangka Manusia

“Kalau bukan karena Tuhan yang menginginkan aku untuk lari ke atas panggung dan mengatakan bahwa Beyoncé lah yang harusnya memenangkan Best Video. Tuhan memberiku informasi, ia (Tuhan) tidak akan mendudukkan diriku di barisan depan. Tuhan akan menaruh tempat dudukku di belakang,” kata Kanye, seperti dikutip Just Jared, Rabu (2/9/2020).

Video klip lagu You Belong to Me milik Taylor Swift yang berhasil mengalahkan music video Single Ladies dari Beyoncé, dilihat sebagai hal yang konyol oleh Kanye.

“Itu konyol, karena aku tidak pernah mendengar tentang siapa orang itu (Taylor) sebelumnya. Single Ladies itu adalah salah satu music video paling mengagumkan sepanjang sejarah,” pungkas rapper 43 tahun ini.

(edh)