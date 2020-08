JAKARTA - Keputusan Jessica Iskandar untuk tinggal di Bali bersama putranya, El Barack Alexander, menuai beragam reaksi. Tak hanya dari netizen, namun juga dari rekan sesama artis. Salah satunya ialah Gisella Anastasia.

Melalui unggahannya di akun Instagram, ibu dari Gempita Nora Marten ini nampak mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan Jedar, beserta foto anak-anak mereka saat berada di pantai. Lewat foto tersebut, Gisel nampak menuliskan pesan haru untuk Jedar yang akan memulai kehidupan barunya bersama El di Bali.

"Teruntuk mama @inijedar dan El, you know that we all love you! Tuhan berkati selalu di manapun kalian berada," tulis Gisella Anastasia.

"Keep humble dan menjadi berkat buat orang di sekitar kalian. Deket kok Jakarta Bali deket *menghiburdiri," sambungnya

Sebagaimana diketahui, Jessica Iskandar telah memutuskan untuk menetap di Bali. Kabar tersebut bahkan diungkapkan langsung olehnya melalui akun Instagram pribadinya.

"Dear followers, Aku dan EL Barack memutuskan untuk pindah ke Bali dan menetap disini. Semoga ini menjadi awal yang baru untuk kita, Amin," tulis Jedar.

