JAKARTA - Manga One Piece Chapter 988 sudah terbit, Minggu, 23 Agustus 2020, dengan judul 'Sorry For the Wait’. Chapter ini menceritakan Big Mom yang kembali melanjutkan pertarungannya dengan Luffy di Wano, setelah pada beberapa chapter sebelumnya pertarungan mereka terhenti akibat kekacauan yang terjadi di Onigashima.

Saat Luffy terganggu dengan Shinobu dan Sanji yang mencoba menyelamatkan Momonosuke, Luffy kembali bertatap muka dengan Big Mom yang langsung menyerang si Topi Jerami. Luffy yang tidak bisa menuntunnya ke tempat lain atau meminta bantuan kepada orang lain, harus bertindak untuk melawan Big Mom saat itu.

Dengan meluncurkan jurus Ikkoku Sovereignty, Big Mom menyerang Luffy serta menyatakan bahwa ia telah membunuh semua samurai. Big Mom geram kepada Luffy lantaran Luffy merusak semua rencananya, seperti pernikahan, pesta teh dan pesta di The Whole Cake Island arc.

Luffy yang awalnya ingin membantu Akazaya Nine yang bertarung melawan Kaido di puncak Onigashima, jadi tidak bisa pergi lantaran Big Mom yang sudah membuntutinya dan akan mengakibatkan pertarungan yang sulit bagi Luffy dan semua orang di sana.

Sementara itu, Nami berhasil membuat Big Mom teralihkan perhatiannya dari Luffy. Nami ingin mengambil kembali Zeus dari Big Mom. Berkat itu, Luffy berhasil menjauh dari kekacauan yang akan terjadi sekali lagi oleh Big Mom. Perang yang terjadi di Negara Wano terus berlanjut ke arah yang tidak terduga, karena pertarungan untuk arc masih berlanjut. Tetapi Luffy masih belum memiliki lawan pertamanya, Big Mom atau Kaido. Jadi, siapa yang akan menjadi lawan pertama Luffy? Apakah Luffy akan bertarung dengan Big Mom terlebih dahulu?