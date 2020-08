JAKARTA - Putra bungsu musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Dul Jaelani, baru saja merayakan ulang tahun. Saat ini, adik dari Al Ghazali dan El Rumi tersebut telah genap berusia 20 tahun.

Dalam perayaan hari ulang tahunnya, Maia Estianty sempat memberikan kejutan pada sang putra. Di akun Instagram-nya, Maia mengunggah sebuah foto yang diikuti doa serta harapannya untuk Dul.

"Happy Birthday Malaikat kecilku @duljaelani yang sekarang sudah masuk ke kepala 2. Dengan umur 20. I Love You," ungkap Maia Estianty pada keterangan foto.

"Semoga makin sukses di dunia musik, dan juga urusan akhirat. Dan sukses untuk peluncuran single 'Pandangan Pertama'," harapnya.

Menariknya, netizen justru lebih fokus pada siapa saja yang ada dalam foto unggahan Maia Estianty. Netizen meyadari kehadiran Amanda Caesa yang belakangan digosipkan tengah dekat dengan drummer Lucky Laki itu.

Tak hanya Amanda, netizen juga melihat adanya sosok Diena Rasty, ibu dari pelantun ‘Even If You Aren't There For Me’ tersebut. Netizen secara terang-terangan langsung meledek Dul, lantaran berhasil merayakan ulang tahun bersama calon mertua.

"Belakangnya itu calon besan ya bun?," tulis seorang netizen.

"Gercepp juga amanda, Ntaaapppp," tulis yang lainnya.

"Uhuyy ada yayangnya si @duljaelani... Sukses terus buat mas Dul utk karya-karyanya... Amin," tambah seorang netizen.