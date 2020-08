SEOUL - Industri akting Korea digegerkan dengan banyaknya artis yang positif COVID-19 dari lokasi syuting. Alhasil, semua pemain dan kru dari sejumlah drama pun melakukan tes COVID-19.

Go Ara dan Lee Jae Wook dari Do Do Sol Sol La La Sol telah menjalani tes COVID-19 beberapa hari lalu. Mereka dites setelah pemain drama KBS itu, yakni Heo Dong Won, dinyatakan positif COVID-19.

Hasil tes Go Ara, Lee Jae Wook dan Kim Joo Heon menunjukkan non-reaktif COVID-19. Lee Jae Wook tak melakukan kontak langsung dengan Heo Dong Won, sementara Go Ara memilih melakukan karantina mandiri meski telah dinyatakan negatif.

Baca Juga:

- Banyak Artis Positif COVID-19, Sederet Drama & Film Korea Hentikan Syuting

- Video Pegang Dada Viral, Pria Diduga Ayah Adhisty Zara Ngamuk

Aktor Oh Man Seok juga menjalani tes dan dinyatakan negatif. Ia sempat melakukan kontak langsung selama 2 jam dengan seorang makeup artist yang dinyatakan positif COVID-19.

Hasil serupa diterima Kim Hee Jung. Bintang More Than Friends itu pernah berkontak langsung dengan Kim Won Hae, yang sudah dinyatakan positif COVID-19 pada 20 Agustus lalu.

Komedian Jang Do Yeon juga mendapat hasil negatif setelah melakukan tes COVID-19. Ia memilih menjalani tes karena sempat bertemu dengan Oh Man Seok di lokasi syuting Just Comedy.

(LID)