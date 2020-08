JAKARTA - Kakak kandung Adhisty Zara, Hasyakyla, menanggapi kasus video sentuh payudara yang diduga dilakukan sang adik bersama kekasihnya, Zaki Pohan. Sempat mengaku bahwa akun Twitternya diretas orang tak dikenal, kini Kyla akhirnya buka suara dan menjawab segala cibiran netizen.

Melalui akun pribadinya, @hasyakyla, gadis 18 tahun ini nampak membela adiknya. Ia menyebut bahwa saat ini, kesehatan mental Zara lebih penting dari apapun.

"It's funny until it happens to you," tulis Kyla di akun Twitternya pada Kamis (20/8/2020).

"Her mental health is more important than this shit," sambungnya.

Meski telah mengaku bahwa akun Twitternya sempat diretas, netizen diketahui masih saja menuding dirinya dan sang ibunda hanya berpura-pura. Menanggapi hal itu, Kyla diketahui emosi dan berusaha untuk kembali menjelaskan perihal akun sosial medianya yang sempat hilang.

"Kemarin twit gue emang di hack tp untungnya masih bisa balik. Bisa ada yang mikir gue pura-pura ke hack buat ngehindar gitu ya, otak lo pada di mana deh? Gak Mungkin lah gue retweet dan like video itu sendiri," katanya.

"Twitter gue & nyokap di hack, dan masih bisa ada yg mikir itu pura2. Heran bisa ada orang jahat banget," lanjutnya.

Bukan hanya itu, Kyla juga meminta agar netizen berhenti untuk mencibir adiknya serta sang ibunda. Ia bahkan bersedia menggantikan posisi adik dan sang ibu, jika netizen masih saja ingin melayangkan cibiran pada mereka.

"Lo mau ngatain gue enggak apa-apa deh gak usah ngata-ngatain orang tua gue, lo udah pada ngancurin mental ade gue mau bikin drop nyokap gue juga? Gue gak akan pernah bisa terima sih," tegasnya. "Kesalahan adek gue ga membenarkan sikap lo semua untuk melakukan tindakan pelecehan secara verbal ya, OTAKNYA DIPAKE," tandasnya.