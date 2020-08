JAKARTA – Rapper Cardi B baru saja merilis lagu terbarunya, WAP. Di lagu tersebut, Cardi berkolaborasi bersama rapper perempuan yang tengah melejit namanya, Megan Thee Stallion.

Seperti diduga banyak orang, lagu WAP pun menuai sukses besar. Lagu tersebut berhasil menduduki peringkat satu di tangga lagu Hot 100 Billboard.

Berkat kesuksesan itu, Cardi B mengirimkan hadiah mewah kepada Megan sebagai ucapan terima kasih. Tak tanggung-tanggung, kejutan dari Cardi B untuk Megan ialah tas mewah.

Tas yang dihadiahi Cardi B untuk Megan adalah tas mewah keluaran rumah mode ternama, Hermes yang desainnya dibuat spesial atau biasa disebut customized. Dikutip Hollywoodlife, Rabu (19/8/2020), tas Birkin Hermes tersebut dijual seharga USD27.187 atau kurang lebih Rp400 juta.

Hadiah mewah dari Cardi B kepada Megan ini terungkap melalui video singkat yang diunggah Megan di akun Instagram pribadinya. Terdengar teriakan histeris Megan ketika membuka kotak warna oranye tempat tas tersebut.

Megan histeris karena terkejut mengetahui Cardi mengiriminya tas Birkin mahal dengan desain spesial, yang menampilkan potrait dirinya mengenakan bodysuit motif harimau warna hitam-putih, lengkap dengan ad-lib khas Meghan, “Ahh!!”.

Tak hanya itu, di bagian tas lainnya terdapat gambar jalanan dihiasi beberapa gedung-gedung tinggi dan rangkaian tulisan BE SOMEONE dan H-Town (sebutan untuk Houston-kota asal Megan). Terlihat juga lukisan gambar hati warna pink dan pesan khusus dari Cardi B kepada Megan, ‘Thank You Meg, really appreciate you’.

“Manajerku tiba-tiba masuk dan bilang bahwa Cardi mengirimiku sesuatu. Terima kasih teman, OMG aku tidak percaya padamu,” tulis Megan sebagai keterangan video.

