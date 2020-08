JAKARTA - Putri komedian Parto Patrio, Amanda Caesa resmi merilis single keduanya, pada 7 Agustus 2020. Saat ini, dia mengaku, tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan promosi single terbarunya tersebut.

Lagu berjudul Half a Soul tersebut, menurut Amanda, memiliki cerita yang sangat bertolak belakang dengan single perdananya, Even If You Aren't There For Me.

"Kalau di lagu kedua ini, ceritanya tentang seorang cewek yang bingung kenapa dia ditinggalkan oleh pasangannya," tutur Amanda Caesa saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 18 Agustus 2020.

Lagu yang lekat dengan lantunan piano tersebut sempat digadang-gadang sebagai lagu pemberian Dul Jaelani untuk Amanda. Namun, dara 17 tahun itu dengan tegas membantah anggapan tersebut.

Dia memastikan bahwa komposisi lagu dan lirik di dalamnya merupakan karya tangan dinginnya. "Lagu itu, murni aku ciptakan sendiri. Inspirasinya memang bukan dari aku, tapi alhamdulillah maknya tersampaikan dengan baik." Amanda Caesa mengungkapkan, lagu itu diciptakannya terinspirasi dari pengalaman teman dan film. "Jadi sebenarnya, aku mengarang saja sih. Tapi ternyata, banyak orang yang pengalaman hidupnya relate dengan lagu ini."*