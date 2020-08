JAKARTA - Wage Rudolf (WR) Soepratman dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Bakat musik sang legenda ternyata mengalir di darah sang cicit, Andrea Turk.

Andrea menjadi sorotan publik usai menyanyikan lagu Tanah Airku pada upacara Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun lalu. Statusnya sebagai cucu sang pencipta lagu nasional pun turut disorot.

Bermodalkan suara unik, Andrea sempat menyabet juara pertama ajang Young Songwriter Competition 2019 di London, Inggris. Dia menang lewat lagu ciptaannya, Who We Are.

Tak sampai di situ, Andrea Turk juga berhasil merilis album debutnya pada 2019. Album tersebut terdiri atas 14 lagu, termasuk di dalamnya Who We Are dan Garden.

Di tengah pandemi COVID-19, Andrea Turk harus merayakan momen Kemerdekaan RI jauh dari keluarga besarnya di Tanah Air. Untuk menyambut hari kemerdekaan, ia pun membagikan lagu cover Indonesia Raya di channel YouTube terbarunya.*

(SIS)