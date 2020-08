JAKARTA - Deddy Corbuzier mengunggah foto seorang perempuan di Instagram-nya. Mantan ilusionis itu sekaligus menuliskan kalimat manis untuk melengkapi foto tersebut.

"Ga pernah sayang org seperti aku sayang kamu.. Kamu selalu ada buat aku.. Dikala aku susah, Bahagia.. Sukses... Apapun.. Kamu selalu membuatku kuat," tulis Deddy.

"Bilang aku cinta kamu tidak akan pernah cukup... U are my everything... Love you.. Now more than ever. #deddycorbuzier #closethedoor," sambungnya.

Unggahan itu langsung membuat Sabrina Chairunnisa, kekasih Deddy geram. Dia menuliskan komentar bernada marah di kolom komentar.

"Oh Aku Lg Pergi Photoshoot Bawa Cewek Kerumah!!!!," tulisnya.

Tak mau tinggal diam, Sabrina langsung membalas perbuatan Deddy dengan mengunggah foto seorang pria di akun Instagram-nya.

"Gantengnya kamu.. Nih gw bales loe, emang situ doang bisa pamer pacar baru @mastercorbuzier. Deymmmm... kenapa jadi tampang-tampang f**** gitu ya," kata Sabrina.

Usut punya usut, foto perempuan dan pria yang diunggah mereka adalah hasil penyuntingan. Deddy mengubah fotonya menjadi seorang perempuan cantik berambut panjang, sementara Sabrina mengubah fotonya menjadi pria berkumis lebat.

(qlh)