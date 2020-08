LOS ANGELES - Kabar bahagia bagi para penggemar, Selena Gomez. Setelah sempat vakum cukup lama, Selena Gomez kembali ke dunia akting yang telah membesarkan namanya.

Selena comeback ke layar kaca lewat series terbaru, Only Murders in the Building yang tayang melalui platform jasa layanan streaming, Hulu.

Melansir People, Hulu baru saja mengumumkan bahwa Selena resmi masuk sebagai tiga pemeran utama dalam series bergenre komedi tersebut. Membintangi Only Murders in the Building, pelantun hits Come & Get It, Lose You To Love Me, dan Kill Em With Kindness ini akan beradu akting bersama aktor Steve Martin dan Martin Short.

Membintangi Only Murders in the Building, menandai momen perdana kembalinya Selena ke dunia akting setelah sukses melejit sebagai bintang Disney Channel dan membintangi beberapa judul film, mulai dari Spring Breakers, The Big Short, Fundamentals of Caring dan The Dead Don't Die.

Selain itu, Selena disebutkan lebih lanjut juga segera merilis acara memasaknya Selena + Chef di channel HBO Max dan mendebutkan lini kosmetik pribadinya, Rare Beauty yang direncanakan rilis pada 3 September 2020 nanti.

