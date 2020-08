SEOUL - Boy group asuhan SM Entertainment, SuperM secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan comeback dengan full album pertama, Super One pada Kamis, 6 Agustus 2020. Sebagai salah satu rangkaian comeback, SuperM pun merilis video teaser membernya.

Pada Jumat (7/8/2020) tengah malam waktu setempat, SuperM merilis teaser dua member pertamanya, Taemin dan Lucas. Video teaser milik Taemin yang berdurasi 38 detik bertajuk Taemin Says, sementara Lucas diberi judul Lucas Says.

Mengutip Allkpop, dalam video teasernya, Taemin dan Lucas masing-masing membicarakan dua hal yang berbeda. Jika Taemin mengungkap soal keinginannya untuk menjadi penyanyi dan apa yang membuatnya bertahan untuk tetap terus menjadi seorang performer, Lucas dengan narasi bahasa Cina mengungkapkan proses dan kerja kerasnya untuk menjadi seorang penyanyi.

Sebagai catatan, grup yang digadang-gadang sebagai The Avengers of K-Pop ini akan meluncurkan Super One pada 25 September 2020. Sebelum itu, Taemin, Lucas, Taeyeong, Baekhyun, Kai, Ten, dan Mark akan terlebih dahulu merilis dua single baru, 100 dan Tiger Inside masing-masing pada 14 Agustus dan 1 September mendatang.

