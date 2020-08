JAKARTA – Akun Instagram Clara Gopa, @claragopaduosemangkareal69 menghilang. Ketika dibuka, akun dengan lebih dari 180 ribu pengikut itu menampilkan tulisan 'Sorry, this page isn't available'.

Masih belum diketahui pasti penyebab Instagram personel Duo Semangka tersebut menghilang. Sebelumnya, Instagram @duosemangkaofficialreal69 pernah diretas pada awal Mei 2020.

Hal tersebut diungkapkannya di Instagram pribadinya. "Akun @duosemangkaofficialreal69 di hack ya. Saya akan lapor ke kepolisian tentang ini. Saya bisa cari tahu cepat kalau masalah ini," tutur Clara kala itu.

Clara kembali menjadi sorotan belakangan ini karena dianggap kerap mengganggu hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ia bahkan secara terang-terangan menyatakan perasaan cintanya ke Atta. Dia mengaku pernah menjalani hubungan tanpa status dengan Atta.

Baca juga:

Kembali Unggah Foto Atta Halilintar, Clara Gopa: Enggak Ada Kata Mundur

Bahas Orang Halu, Aurel Hermansyah Sindir Clara Gopa?

Tak hanya itu, Clara juga kerap mengunggah foto Atta Halilintar di Instagram pribadinya. Para warganet pun mengkritik sikapnya yang dianggap tak elok lantaran mengunggah foto pacar orang lain.

Terbaru, Clara kembali mengunggah foto kekasih Aurel Hermansyah itu di akun Instagram pribadinya. "Enggak ada kata mundur. Mohon maaf ye Bang Eqy," ujar Clara seperti dikutip dari Instagram, Sabtu 1 Agustus 2020. Unggahan personel Duo Semangka itu kemudian menuai respons negatif warganet. Tak sedikit yang menilai, tingkah Clara mengunggah foto kekasih orang lain di ruang publik sangat tidak elok. “Astaga gil*nya ini orang! Engak ada yang mau ya, neng? Jadi mau embat (ambil) pacar orang,” ungkap seorang pengguna Instagram. Lainnya menuliskan, “Posting foto pacar orang mulu. Kelihatan banget enggak laku.”

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya