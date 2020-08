JAKARTA - Dave Bautista mengungkakan keinginannya mendapatkan peran villain, Bane di film The Batman yang dibintangi Robert Pattinson. Isu ini muncul setelah seorang fans mengatakan bahwa Dave Bautista akan memainkan peran tersebut.

“Sebenarnya itu tidak (memainkan peran). Aku akan berusaha (mendapatkan peran itu),” ungkap aktor Guardians of The Galaxy itu dalam balasan di akun Twitter-nya.

Desember lalu, Bautista mengunggah fotonya yang sedang berada di luar gedung Warner Bros. Namun, dari pernyataan Bautista terkait dengan karakter Bane, sepertinya Bautista tidak akan terlibat di film tersebut. Hal tersebut bisa dikarenakan karakter Bane memang tidak direncanakan ada di film, atau orang lain yang akan memainkan peran tersebut.

Karakter Bane telah muncul dalam 2 film Batman sebelumnya, yakni di film Batman & Robin karya Joel Schumacher yang diperankan oleh pegulat professional Robert Swenson. Karakter ini juga muncul di The Dark Knight Rises karya Christoper Nolan yang diperankan oleh Tom Hardy.

Di luar dari karakter Bane, The Batman memiliki banyak tokoh villain lain, seperti Zoe Kravitz yang diperankan oleh Selina Kyle, Catwoman, Edward Nashton atau The Riddler yang diperankan oleh Paul Dano, Carmine Falcone yang diperankan oleh John Turturro, dan Oswald 'Oz' Cobblepot atau The Penguin yang akan diperankan oleh Collin Farrell.

