SEOUL - Masih fokus dalam proses pemulihan karena terserang kanker nasofaring pada 2017 silam, Kim Woo Bin memang belum bisa comeback full ke dunia entertainment Korea. Meski demikian, aktor The Heirs dan School 2013 tersebut mencoba untuk tetap dekat dengan para penggemarnya.

Melalui akun Instagram resmi agensi yang menaungi Kim Woo Bin, AM Entertainment, kekasih Shin Min Ah ini mengabarkan kondisi kesehatan dan kesibukan terbarunya. Dalam video singkat itu terlihat Kim Woo Bin baru selesai bekerja dan hendak pulang bersama sang manajer.

Mengenakan setelan t-shirt putih dan celana jeans hitam serta backpack hitam di bahunya, Kim Woo Bin sukses membuat hati fans meleleh. Pasalnya, dalam video singkat terlihat jelas Kim Woo Bin mengucapkan salam pamit dengan sopan kepada semua staf yang berada di lokasi.

Bahkan meski sudah berada di dalam mobil, sebelum menutup pintunya, sekali lagi Kim Woo Bin masih berpamitan sambil tersenyum kepada beberapa orang staf yang menungguinya di luar.

Hati para penggemar dibuat meleleh, melihat perangai dan sifat santun Kim Woo Bin tidak pernah berubah sejak dulu hingga sekarang meski sudah menjadi artis papan atas. Di sisi lain, fans juga gembira melihat penampilan Kim Woo Bin yang terlihat lebih sehat dan segar.

"Woo Bin oppa kurusan. Huhu sehat selalu yaa, oppa. Still waiting your new drama," komentar @k*****_hwaiting.

"Stay healthy and be happy 🥰🥰," timpal @sat******ngi.

Sementara itu, Kim Woo Bin dikabarkan tengah dalam proses syuting film terbaruya, Alien. Film bergenre crime science yang digawangi sutradara Choi Dong Hun ini mengisahkan para alien yang tinggal di Korea dan hendak kembali ke masa dinasti kerajaan Joseon. Demikian dikutip dari Allkpop, Minggu (26/7/2020).