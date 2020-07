JAKARTA - Kuasa hukum Johnny Depp memberikan sebuah video bukti kepada Pengadilan London, terkait dugaan kasus dugaan fitnah surat kabar The Sun terhadap Aktor The Pirates of Carribeans itu. Video tersebut menampilkan Amber Heard yang pernah melakukan kekerasan pada saudarinya sendiri, Whitney Henrique.

Sebagaimana diketahuinya, Johnny Depp menggugat surat kabar The Sun mengenai artikel pada April 2018, yang mengatakan bahwa Johnny Depp disebut sebagai tukang pukul istri.

Video berdurasi 36 detik tersebut menayangkan percakapan antara Whitney dengan beberapa teman yang sedang membahas perkelahian Whitney dengan saudarinya sendiri, Amber Heard. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Whitney selalu menolak untuk menjawab pertanyaan seputar perkelahiannya dengan saudarinya.

Baca juga:

Pernah Dilempar Botol, Amber Heard Sebut Johnny Depp Ringan Tangan

Elon Musk Disebut Sempat Tawarkan Pengamanan Pribadi pada Amber Heard

Dalam penjelasan di sidangnya yang di kutip dari Variety, Whitney mengatakan bahwa percakapan tersebut merupakan bagian dari reality show sekitar tahun 2006 atau 2007 dan percakapan tersebut semata-mata hanya untuk membuat acara tersebut menjadi lebih menarik.

Whitney juga menambahkan bahwa sebenarnya konflik yang ada antara ia dan saudarinya hanya sebatas argumen verbal.

David Sherbone, pengacara Depp, menyangkal pernyataan tersebut. Pasalnya, dalam video tersebut, saat Whitney ditanyakan mengenai bekas luka oleh teman-temannya, tidak ada pernyataan Whitney untuk menyangkal perkelahian tersebut. Namun di sisi lain, Sasha Wass, pengacara dari surat kabar The Sun, mengatakan bahwa video yang diajukan oleh pihak Depp tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Pasalnya, itu merupakan video jadul yang terjadi di tahun 2000-an, sedangkan kasus antara Johnny Depp dan Amber Heard baru saja terjadi beberapa tahun yang lalu.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya