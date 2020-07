JAKARTA - Billie Eilish, penyanyi muda asal Los Angeles mengumumkan bahwa, Kamis 30 Juli akan merilis single terbarunya berjudul My Future.

Tidak ada detail lebih mengenai lagu barunya ini. Pada foto postingan di Instagram miliknya, Billie Eilish menggunakan pakaian sporty dengan warna abu-abu gelap serta caption, “My Future Out Thursday".

Foto ini adalah postingan terbarunya setelah cukup lama absen dari media sosial miliknya itu.

Sebelumnya, Billie Eilish sudah merilis lagu untuk soundtrack film terbaru James Bond, No Time To Die dengan judul yang sama dengan judul film agen rahasia 007 tersebut.

Baca juga: Trauma, Billie Eilish Ungkap Belum Mau Pacaran Lagi

Dilansir dalam Variety, tahun 2020 seharusnya menjadi tahun penyelenggaraan konsernya yang bertajuk Eilish's World Tour, namun harus ditunda seiring pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia.

Eilish menyibukkan dirinya dengan bekerja sama dengan Apple Music untuk membuat sebuah podcast yang menceritakan tentang kehidupan musiknya. Dengan judul Me and Dad Radio, Eilish ditemani oleh ayahnya untuk menjadi seperti seorang penyiar dengan durasi hampir 2 jam.

Selain itu ia juga mengadakan konser livestream online dengan saudaranya, Finneas pada bulan April lalu, serta mereka berdua juga melakukan perform di beberapa online charity.

Lewat album pertamanya yang berjudul 'When We All Fall Aslepp, Where Do We Go?", Billie Eilish menyapu bersih 4 kategori besar du Grammy, di antaranya Best New Artist, Song, Record, dan Album of The Year.

Dia juga mendapatkan penghargaan Best Pop Vocal Album. Selain itu, Eilish menjadi musisi wanita pertama yang dapat memenangi 4 kategori sekaligus.