JAKARTA - Aktor Christopher Reeve bermain sebagai tokoh Superman dalam film Superman (1978) dan Superman II (1980). Menariknya, jubah superman yang dikenakan sang aktor dalam dua film tersebut laku terjual dengan banderol USD 110 ribu atau Rp1,6 miliar.

Dikutip dari laman The Hollywood Reporter, Selasa (21/7/2020) jubah tersebut laku terjual dalam acara lelang online di Beverly Hills yang menawarkan 900 item dari film Hollywood dan serial televisi ikonik.

Baca Juga: Bukan Man of Steel, Henry Cavill Siap Menjadi Superman Lagi

Acara lelang juga menawarkan artefak ruang yang bersejarah.

Tak hanya jubah Superman, baju astronot yang dikenakan aktor Keir Dullea dalam film The Space Odyssey juga laku terjual. Baju astronot yang ikonik tersebut laku terjual dengan harga USD 370 ribu atau Rp 5,46 miliar.

Kemudian, pipa tembakau yang digunakan Ian Holm dalam film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring juga laku seharga USD 28.200 atau Rp416 juta.

(edh)