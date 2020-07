LOS ANGELES - Denzel Washington dan Julia Roberts akan dipertemukan kembali dalam satu judul film yang sama. Aktor dan aktris papan kenamaan Hollywood itu akan reuni setelah 27 tahun berpisah usai membintangi film The Pelican Brief (1993).

Dilapor Starbiz, Selasa (21/7/2020), Denzel Washington dan Julia Roberts akan membintangi film terbaru keluaran Netflix, Leave The World Behind. Leave The World Behind, akan hadir sebagai film yang mengisahkan kisah tentang dua keluarga yang asing satu sama lain kemudian terpaksa bersama di suatu akhir pekan yang salah.

Baca Juga:

Aktris Julia Roberts Beli Sepasang Tiket Piala Dunia 2022 Seharga Rp1,56 Miliar

5 Selebriti Hollywood Ini Berpindah Keyakinan





Julia Roberts akan memerankan karakter sebagai seorang ibu dalam satu keluarga. Sementara Denzel Washington akan berperan sebagai ayah dari satu keluarga lainnya.

Film yang akan digawangi oleh sutradara Sam Esmail yang sekaligus bertindak sebagai penulis skenario ini, akan fokus pada tema kisah tentang cerita orangtua dalam mengasuh anak, ras, dan kelas sosial. Sam Esmail sendiri sebelumnya sudah lama dikenal publik sebagai sutradara beberapa serial televisi, seperti Mr. Robot dan Homecoming.

Baik Julia maupun Denzel merupakan aktor dan aktris veteran, yang sudah mengantongi banyak penghargaan bergengsi. Mulai dari Golden Globe, Tony Award, hingga Oscar.

(aln)