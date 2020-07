JAKARTA - Pandemi virus corona membuat para musisi memutar ide agar bisa tetap show di depan penggemar. Band kawakan The Upstairs pun tak tinggal diam dengan menghelat konser virtual.

Bertajuk This is My Wave Concert: The Upstairs, konser ini akan menghadirkan penampilan atraktif Jimi Multhazam (vokal), Kubil Idris (gitar), John Fisma (bass, synth, electro sequencer), dan Ryan Ajhi (drum) secara virtual di Youtube Supermusic pada 24 Juli 2020.

Tak ingin tampil begitu saja, Jimi dkk pun akan membuat kejutan untuk pendengar. Aransemen lagu berbeda akan mereka tampilkan.

“Terus terang This is My Wave Concert ini challenge besar buat The Upstairs, karena ada banyak hal dan treatment berbeda yang kami siapkan untuk perform di This is My Wave. Tapi yang jelas ini bakalan seru banget dan kita bisa ajojing bareng-bareng,” ungkap Jimi dalam rilis yang diterima Okezone.

The Upstairs merupakan band pertama yang hadir dalam This is My Wave Concert. Meski hadir secara virtual, penampilan The Upstairs yang spesial dan menambah keceriaan lainnya bisa menghadirkan euforia bak konser secara langsung.

"Ini bukan sembarang konser streaming. This is My Wave Concert mengusung konsep musikalisasi dengan aransemen berbeda, tata panggung unik hingga intimate streaming experience! The Upstairs akan membawakan berbagai lagu yang gak asing di telinga penikmat musik, namun dikemas dengan aransemen berbeda dari yang pernah ada sebelumnya, menjadikannya suguhan spesial di This Is My Wave Concert. This Is My Wave Concert juga akan memberikan pengalaman tak terlupakan dengan mengusung konsep intimate streaming concert, dengan memberi ruang bagi penonton untuk bisa berinteraksi dengan The Upstairs. Ini yang membuat This is My Wave terasa lebih eksklusif,” ujar Adjie Aditya sebagai perwakilan dari Supermusic selaku promotor konser.

Maka dari itu, meski hadir secara virtual konser ini juga hadir dengan tiket. Harga mulai dibanderol mulai dari Wave (Rp20 ribu) mendapatkan link streaming, New Wave (Rp40 ribu), mendapatkan link streaming, masker, zero touch dan standard merchandise, Super Wave (Rp80 ribu) mendapatkan link streaming, Kaos Exclusive dan standard merchandise.

