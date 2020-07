LOS ANGELES - Will Smith mengakui dirinya pernah mengalami rasisme. Penghinaan berbau rasisme yang ia dapatkan dari seorang polisi di Philadelphia, tempat kelahirannya. Pengalaman tak mengenakan tersebut Smith bagikan di podcast 'On One With Angela Rye' pada 6 Juli 2020.

Smith mengatakan seorang polisi bahkan menghinanya hingga 10 kali karena dia seorang Afro-Amerika.

"Jadi saya mengerti bagaimana rasanya berada dalam situasi seperti itu dengan polisi," kata Smith seperti dikutip dari laman Contact Music, Rabu (8/7/2020).

Pria 51 tersebut mengungkapkan demo global untuk mendukung Black Lives Matter yang terjadi belum lama merupakan yang pertama dalam sejarah. Ia mengaku senang bahwa banyak orang yang kini mendukung berakhirnya rasisme yang sudah lama terjadi.

"Seluruh dunia berdiri dan berkata kepada orang-orang Afro-Amerika, Kami melihat Anda dan kami mendengar Anda. Bagaimana kami dapat membantu?,' katanya.

Sementara Will dapat memahami kemarahan yang dirasakan banyak orang tentang rasisme, ia juga memperingatkan tentang bahayanya dikonsumsi oleh kemarahan.

"Kemarahan dibenarkan di bawah penindasan. Tapi itu juga bisa sangat berbahaya. Anda harus berhati-hati untuk tidak dikonsumsi oleh kemarahan Anda sendiri," katanya.

Bintang 'Men in Black' itu berpendapat protes damai merupakan cara demonstrasi paling kuat melawan penindasan.

"Semakin Anda diam dalam protes damai Anda, semakin jelas cermin itu bagi penindas Anda, bagi dunia untuk melihat dan bagi mereka untuk melihat diri mereka sendiri," katanya.

