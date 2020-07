SEOUL - Dua personel Weki Meki, Choi Yoojung dan Kim Doyeon akan beradu akting dalam web drama Melo, Not Solo. Mengutip Soompi, Selasa (7/7/2020), Yoojung akan berperan sebagai Bong Joo Yi.

Dia digambarkan memiliki kepribadian yang easy going dan kerap tertawa bersama teman-teman wanitanya. Namun di hadapan lawan jenis, dia cenderung kaku dan tak banyak bicara.

Sementara Kim Doyeon akan menghidupkan karakter Ji Yeon Seo yang feminin namun memiliki kepribadian yang sangat ceroboh, kekanak-kanakan, dan mudah jatuh cinta.

Web drama Melo, Not Solo akan berkisah tentang persahabatan Bong Joo Yi dan Ji Yeon Seo sejak sekolah hingga kuliah. Mereka tak terpisahkan dan ketika lulus SMA memutuskan untuk masuk ke universitas yang sama.

Kehidupan mereka berubah saat tinggal serumah dengan tiga pria. Mengingat Doyeon dan Yoojung merupakan rekan satu tim dalam Weki Meki, maka tak sulit untuk menumbuhkan chemistry sebagai Bong Joo Yi dan Ji Yeon Seo.

Choi Yoojung memulai debut aktingnya lewat web drama Cast: The Golden Age of Insiders. Sementara Kim Doyeon saat ini masih disibukkan dengan syuting web drama Pop Out Boy! bersama Kim Min Kyu dari Produce X 101.

Web drama Melo, Not Solo akan diproduksi oleh Whynot Media dan dipublikasikan oleh channel YouTube KOK TV pada semester II 2020.*

