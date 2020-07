JAKARTA - Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orangtua. Bagaimana pun kondisinya, orangtua wajib membesarkan dan menyayangi sang buah hati.

Seperti 5 selebriti Tanah Air ini, mereka dengan tulus dan semangat membesarkan putra-putrinya yang berkebutuhan khusus. Berikut daftar artis-artis Indonesia yang membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus:

1. Dian Sastrowardoyo

Anak sulung Dian Sastrowardoyo, Shailendra Naryama Sastraguna Sutowo mengidap autisme sejak umur 7 bulan. Dian mengaku beruntung mengetahui gejala autisme sang anak sejak usia dini.

Dian bisa membawa Shailendra kepada ahli untuk menjalani terapi sejak awal penyakitnya diketahui. Alhasil, Shailendra dinyatakan normal dan tidak perlu menjalani terapi saat berumur 4 tahun.

2. Anji

Penyanyi Anji juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Putra bungsu pelantun Dia tersebut, Sigra Umar Narada didiagnosis mengidap Autism Spectrum Disorder (ASD) di usia 3 tahun.

Anji dan sang istri, Wina Thalia tidak putus asa. Mereka berusaha untuk menyebuhkan sang anak dengan melakukan terapi.

3. Deddy Corbuzier

Buah hati Deddy Corbuzier dan Kalina Octaranny, Azka Corbuzier menderita disleksia sejak kecil. Akibatnya ia mengalami kesulitan membaca, yang membuatnya sempat enggan pergi ke sekolah.

Berkat dukungan orangtuanya, kini Azka mampu berjuang melawan gangguan kesehatannya tersebut dan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bahkan Azka menjadi lulusan terbaik saat lulus Sekolah Dasar (SD).

4. Agatha Suci

Anak sulung Agatha Suci, Kahlia Adinda mengidap autisme. Mantan finalis Indonesia Idol tersebut mengetahui gejala sang anak sejak umur 1 tahun.

Awalnya, Agatha megaku merasa sedih dan terpuruk. Namun ia tidak ingin larut dalam kesedihan dan mulai merencanakan pola asuh yang tepat kepada anak sulungnya.

5. Dewi Yull

Dua dari empat anak Dewi Yull dan Ray Sahetapy, Giska Putri serta Surya Sahetapy merupakan penderita tuna rungu. Meskipun penyandang tuna rungu, Surya Sahetapy lulus dari program pendidikan setara D-3 dengan peringkat terbaik alias Cum Laude.

Surya merupakan lulusan jurusan Associate of Science in Applied Liberal Arts-Immersions: ASL and Deaf Studies di Rochester Institute of Technology New York.

