SEOUL - Hanbok yang dikenakan BLACKPINK dalam video klip How You Like That banjir pujian. Hanbok versi modifikasi yang dipakai Jisoo cs bahkan menjadi perbincangan dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada 26 Juni 2020.

Dalang di balik Hanbok BLACKPINK, CEO Danha Seoul menyambut baik respons dunia tersebut. Ia senang memiliki kesempatan untuk mengenalkan baju tradisional Korea itu ke kancah internasional berkat kepopuleran Hanbok BLACKPINK.

"Saya pikir ini adalah kesempatan untuk memberi tahu dunia tentang pesona pakaian tradisional Korea," kata CEO Danha Seoul, seperti dikutip dari laman Allkpop, Selasa (7/7/2020).

CEO Danha menceritakan ketertarikannya pada Hanbok sejak masih muda. Ia bahkan mengenakan Hanbok ketika sekolah dan kerap kali membawanya ketika bepergian ke Amerika dan Eropa.

Setiap kali menunjukan baju tradisional tersebut kepada orang lain, mereka selalu memuji keindahannya. Itulah yang membuat CEO Danha bertekad agar Hanbok dapat dipakai dengan mudah bahkan untuk pakaian sehari-hari.

"Saya ingin memperbaikinya agar semua orang bisa memakainya dengan mudah. Tetapi saya pikir mungkin untuk dapat menafsirkannya kembali, saya harus tahu tradisi dengan benar. Sehingga saya belajar tentang sejarah Hanbok di Royal Dressing Research Institute pada bulan Februari 2016," tuturnya.

