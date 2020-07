JAKARTA - Kiprah Aurel Hermansyah di belantika musik kini mendapatkan pengakuan. Lagunya berjudul Kepastian berhasil trending 1 di Youtube.

Spesial, karena lagu Kepastian berhasil mengalahkan lagu BLACKPINK berjudul How You Like That yang berada di posisi kedua.

Dengan trendingnya lagu ini, Aurel berharap dirinya bisa go international. Aurel yakin kesempatan bisa terbuka dengan lebar.

"Kalau (lagu Kepastian) bisa ke luar negeri, Alhamdulillah. Semoga bisa sampai internasional, semua tahu lagunya," kata Aurel seperti dikutip dari tayangan Silet pada Selasa (7/7/2020).

Aurel sendiri tak menyangka bahwa lagu Kepastian disambut baik oleh masyarakat. Bahkan, ia merasa seperti bermimpi saat tahu lagunya langsung mencapai trending ke-5 di YouTube ketika belum sampai sehari dirilis.

"Dalam waktu 8 jam trending nomor 5 itu menurutku satu hal yang,'ini gue mimpi enggak sih? Atau beneran ya?'," ungkap putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu.

Kendati populer dalam waktu singkat, Aurel menilai bahwa menyanyikan lagu Kepastian bukan hal yang mudah. Butuh penghayatan luar biasa saat bernyanyi agar lagu itu tak terkesan kosong.

"Susah. Ada lagu yang bagus banget, cuma kalau cara menyanyikannya enggak bisa mendalami, lagunya kayak kosong ya," tuturnya.

